Памятник Вампилову на Байкале взяли под охрану государства

Монумент установлен на берегу Байкала у места гибели драматурга.
У монумента, который появился рядом с поселком Листвянка в 1992 году к 20-летию ухода драматурга из жизни, регулярно проходят памятные мероприятия. Ранее он имел статус выявленного объекта культурного наследия, отмечается в Telegram-канале правительства Иркутской области.
Высокую историческую и культурную ценность объекта подтвердила государственная историко-культурная экспертиза, которую провели в 2023 году.
Теперь «место гибели драматурга будет охраняться государством», подтвердил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года. Он является автором пьес «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». Все они были созданы более чем полвека назад совсем молодым драматургом. Сегодня без них русский театр так же немыслим, как без Островского и Чехова. Имя драматурга присвоено Иркутскому театру юного зрителя.
Напомним, что Александр Вампилов погиб, не доплыв до байкальского берега нескольких метров и не дожив двух дней до своего 35-летия.