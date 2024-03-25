Памятник Вампилову на Байкале взяли под охрану государства

Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года. Он является автором пьес «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске». Все они были созданы более чем полвека назад совсем молодым драматургом. Сегодня без них русский театр так же немыслим, как без Островского и Чехова. Имя драматурга присвоено Иркутскому театру юного зрителя.