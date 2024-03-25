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В Хабаровске пройдет межнациональный вечер, посвященный традициям Армении (16+)

Молодежный совет при администрации города продолжает череду межнациональных культурных вечеров (16+).

Источник: Мэрия Хабаровска

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, мероприятие посветят национальным традициям Армении. Для гостей подготовили программу, в которую включено литературное творчество. Также уделят внимание русским писателям и поэтам, в частности, творчеству Николая Гумилева. Жителей и гостей города приглашают 30 марта в 17:00 по адресу: улица Льва Толстого, 3, этаж 2.