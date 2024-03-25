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С начала апреля во Владивостоке стартует сезон электросамокатов

В городе имеется 47 парковок для транспортных средств.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке с 1 апреля стартует сезон использования электросамокатов. Он продлится по 1 ноября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Городские власти напоминают пользователям самокатов о необходимости соблюдения правил. Передвигаться на самокате разрешается только одному человеку, водитель должен быть трезвым, а на пешеходных переходах следует сойти с него и идти пешком. Максимальная скорость движения не должна превышать 25 км/ч.

Парковать самокаты можно только на местах, не мешающих движению пешеходов. В городе имеется 47 парковок, где можно оставить пять и более самокатов одновременно. Адреса парковок и другие правила доступны по ссылке.

Напомним, в сентябре прошлого года во Владивостоке по факту наезда электросамоката на женщину было возбуждено уголовное дело.