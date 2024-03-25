Жителей Башкирии ожидает дополнительный выходной день в апреле

Рабочий день 9 апреля по обычному графику сокращается на один час.
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Отдохнуть граждане смогут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ. Выходной с 27 апреля перенесут на 29 апреля. Таким образом, перед первыми майскими праздниками будет шестидневная рабочая неделя.
Далее в этом году праздничные выходные жителей республики ожидают в честь Дня Победы (с 9 по 12 мая), Дня России (12 июня), Курбан-байрам (с переносом отдыхаем с 16 по 17 июня), Дня народного единства (3−4 ноября).