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На некоторых маршрутах во Владивостоке старые автобусы заменят на новые

В дальневосточную столицу прибудут 15 транспортных средств.

Источник: Администрация Владивостока

Первые 10 новых автобусов для ВПОПАТ № 1 прибыли во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии. Среди них — новые ПАЗы и ЛиАЗы. Еще пять ЛиАЗов в пути.

Сейчас представители компаний-автодилеров готовят машины к приемке, которую проведут специалисты «ВПОПАТ № 1». Когда специалисты примут транспорт, 15 машин отечественного производства выйдут на маршруты в городе. Как уточнили корр. ИА PrimaMedia в администрации Владивостока, ПАЗы поставят на дальние маршруты Русского острова. По ЛиАЗам окончательное решение будет принято позже.

Отметим, что ПАЗы — это автобусы среднего класса, ЛиАЗы — большого.