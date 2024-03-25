На некоторых маршрутах во Владивостоке старые автобусы заменят на новые

Сейчас представители компаний-автодилеров готовят машины к приемке, которую проведут специалисты «ВПОПАТ № 1». Когда специалисты примут транспорт, 15 машин отечественного производства выйдут на маршруты в городе. Как уточнили корр. ИА PrimaMedia в администрации Владивостока, ПАЗы поставят на дальние маршруты Русского острова. По ЛиАЗам окончательное решение будет принято позже.