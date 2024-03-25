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Силовики проведут учения в Новосибирске на ТЭЦ-5

На ТЭЦ-5 в Новосибирске проведет учения Оперативный штаб региона.

Источник: УФСБ РФ по Новосибирской области

По легенде, на теплоэлектроцентрали пресекут условный террористический акт.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

«В рамках учений силовики отработают способы нейтрализации террористов, освобождения заложников, эвакуации сотрудников, а также механизм ликвидации ЧС», — пояснили в ведомстве.

Во время учений транспорту нигде не ограничат въезд, для пешеходов вводить ограничения также не планируют.

Ранее МК в Новосибирске писал, что осенью прошлого года в НОВАТе прошли антитеррористические учения «Экран». Силовые структуры региона отработали нейтрализацию террористов на случай захвата культурного учреждения.

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