Силовики проведут учения в Новосибирске на ТЭЦ-5

По легенде, на теплоэлектроцентрали пресекут условный террористический акт.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
«В рамках учений силовики отработают способы нейтрализации террористов, освобождения заложников, эвакуации сотрудников, а также механизм ликвидации ЧС», — пояснили в ведомстве.
Во время учений транспорту нигде не ограничат въезд, для пешеходов вводить ограничения также не планируют.
Ранее МК в Новосибирске писал, что осенью прошлого года в НОВАТе прошли антитеррористические учения «Экран». Силовые структуры региона отработали нейтрализацию террористов на случай захвата культурного учреждения.