В Самаре умер известный журналист Александр Комраков

В минувшее воскресенье, 24 марта 2024 года, в Самаре скоропостижно скончался журналист Александр Комраков. Он умер на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба областного отделения Союза журналистов России.
Александр Комраков внес значительный вклад в развитие деловой региональной журналистики. Он работал редактором журнала «Дело», еженедельника «Самарское обозрение», а также занимал должность заместителя редактора общественно-политического еженедельника «Репортер» с 1999 по 2006 год. Помимо этого, Александр Комраков являлся главным редактором Поволжской редакции газеты «Ведомости». С 2007 по 2017 год он возглавлял областную общественно-политическую газету «Волжская коммуна», а в последние годы работал в экспертно-аналитическом управлении администрации губернатора Самарской области.
— Александра Васильевича мы будем помнить как интеллигентного, талантливого человека, большого профессионала. Для многих из нас он был учителем и наставником. Его уход из жизни — невосполнимая потеря, — отметили представители Союза журналистов.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Комракова.