В Самаре умер известный журналист Александр Комраков

Александр Комраков внес значительный вклад в развитие деловой региональной журналистики. Он работал редактором журнала «Дело», еженедельника «Самарское обозрение», а также занимал должность заместителя редактора общественно-политического еженедельника «Репортер» с 1999 по 2006 год. Помимо этого, Александр Комраков являлся главным редактором Поволжской редакции газеты «Ведомости». С 2007 по 2017 год он возглавлял областную общественно-политическую газету «Волжская коммуна», а в последние годы работал в экспертно-аналитическом управлении администрации губернатора Самарской области.