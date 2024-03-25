Петербург присоединился к акции «Журавли» в память о погибших во время теракта

Накануне вечером, 24 марта, стилизованные изображения взлетающих в небо журавлей появились на городских медиапанелях и на экранах в петербургских трамваях, троллейбусах и автобусах.
В свою очередь, СПб ГБУ «Ленсвет» разместил на фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте траурные световые проекции.
Напомним, что минувшее воскресенье, 24 марта, было объявлено всероссийским днем траура. Жители и гости Петербурга несли цветы к городским мемориалам в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске.