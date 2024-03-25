В Башкирии правоохранители работают в усиленном режиме

«Это удар по нашей стране, по людям, по нашему единству. И тут нужно проявлять особую бдительность и уважение друг к другу. Прошу межведомственный совет безопасности усилить работу. Я знаю, что наши правоохранители сейчас работают в усиленном режиме. Если с нашей стороны нужно какое-то содействие, надо посмотреть. Глав муниципалитетов уже сориентировали на то, чтобы быть более бдительными», — подчеркнул Глава РБ. — Этот ужасный теракт всех переполошил".