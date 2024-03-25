Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии правоохранители работают в усиленном режиме

На правительственном оперативном совещании 25 марта Глава Башкортостана Радий Хабиров акцентировал внимание на страшной трагедии, которая произошла 22 марта в Подмосковье, где в результате теракта, по последним данным, погибли 137 человек, 180 человек пострадали.

Источник: Башинформ

«Это удар по нашей стране, по людям, по нашему единству. И тут нужно проявлять особую бдительность и уважение друг к другу. Прошу межведомственный совет безопасности усилить работу. Я знаю, что наши правоохранители сейчас работают в усиленном режиме. Если с нашей стороны нужно какое-то содействие, надо посмотреть. Глав муниципалитетов уже сориентировали на то, чтобы быть более бдительными», — подчеркнул Глава РБ. — Этот ужасный теракт всех переполошил".

Также Радий Хабиров отметил, что республика готова оказать содействие Красногорску в этой сложной ситуации.