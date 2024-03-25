В Бирском районе Башкирии введен карантин по бешенству животных

Эпизоотическим очагом признана территория в границах личного подсобого хозяйства Соломиновой Галины Михайловны, расположенного по адресу: Бирский район, село Печенкино, улица Овражная, дом 12.
«Определить неблагополучным пунктом территорию села Печенкино сельского поселения Березовский сельсовет муниципального района Бирский район РБ», — говорится в указе.
В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Запрещены также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
На остальной территории, попавшей под ограничения, запрещаются проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, вывоз животных, за исключением вывоза вакцинированных животных на убой.
Как сообщал ранее Башинформ, указом Главы Башкирии введен карантин по бешенству животных на территории села Ялгыз-Нарат Татышлинского района.