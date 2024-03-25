В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов

— На прошлой неделе пришел 120-й троллейбус. Этот контракт мы закрыли, — пояснил и.о.градоначальника.
Напомним, что в прошлом году в сибирскую столицу должны были поставить 120 троллейбусов. В конце февраля этого года в мегаполис поступили только 110 машин. Часть из них 1 марта вышли на маршрут № 5, который удлинили до «Стрижей». Помимо этого, «длинными» стали маршруты № 29, № 7 и № 36.
Ранее «Прецедент» писал, что два магазина с товарами для военных пытались поджечь в Новосибирске в выходные. Пять новых мест несанкционированного выезда автомобилей на лед выявили сотрудники МЧС в Новосибирской области.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.