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В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов

Последний из 120 троллейбусов доставили в Новосибирск. Об этом сообщили сегодня, 25 марта, в ходе аппаратного совещания в правительстве.

Источник: Мэрия Новосибирска

— На прошлой неделе пришел 120-й троллейбус. Этот контракт мы закрыли, — пояснил и.о.градоначальника.

Напомним, что в прошлом году в сибирскую столицу должны были поставить 120 троллейбусов. В конце февраля этого года в мегаполис поступили только 110 машин. Часть из них 1 марта вышли на маршрут № 5, который удлинили до «Стрижей». Помимо этого, «длинными» стали маршруты № 29, № 7 и № 36.

Ранее «Прецедент» писал, что два магазина с товарами для военных пытались поджечь в Новосибирске в выходные. Пять новых мест несанкционированного выезда автомобилей на лед выявили сотрудники МЧС в Новосибирской области.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.