В Новосибирск доставили последний из 120 троллейбусов

Напомним, что в прошлом году в сибирскую столицу должны были поставить 120 троллейбусов. В конце февраля этого года в мегаполис поступили только 110 машин. Часть из них 1 марта вышли на маршрут № 5, который удлинили до «Стрижей». Помимо этого, «длинными» стали маршруты № 29, № 7 и № 36.