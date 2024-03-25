Как будет работать Восточный выезд в Уфе: стоимость и порядок проезда

Так, Восточный выезд до 1 апреля будет работать в тестовом режиме — проезд будет бесплатным. Проект строился по концессионной схеме (государственно-частное партнерство — прим. ред.), поэтому со следующего месяца дорога будет платной.
Стоимость проезда составит 100 рублей для легковых автомобилей днем, а ночью, с 0:30 до 6:00 — 20 рублей. Для грузовых авто — 250 и 50 рублей днем и ночью соответственно. Общественный транспорт, спецтехника, детские автобусы и ряд других категорий будет бесплатным. Радий Хабиров уточнил, что правительство республики в скором времени определит список льготников: в него включат ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО.
В будущем проезд соединят с улицей имени города Галле, что позволит связать трассы М-5 и М-7.