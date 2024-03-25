Как будет работать Восточный выезд в Уфе: стоимость и порядок проезда

Стоимость проезда составит 100 рублей для легковых автомобилей днем, а ночью, с 0:30 до 6:00 — 20 рублей. Для грузовых авто — 250 и 50 рублей днем и ночью соответственно. Общественный транспорт, спецтехника, детские автобусы и ряд других категорий будет бесплатным. Радий Хабиров уточнил, что правительство республики в скором времени определит список льготников: в него включат ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО.