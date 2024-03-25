Радий Хабиров поручил начать ямочный ремонт на дорогах Башкирии

«Сейчас остро проблема встанет — это ямочный ремонт. Уже дороги вскрылись, и мы видим, что нужно активно выходить, пока холодным асфальтом ремонтировать. Постепенно начинайте эту работу разворачивать, — поручил Глава республики. — Весна, дороги “рвет”. Температурный режим этой зимой был очень сложный. Пожалуйста, начинайте ямочный ремонт. Маленькая проблема, но очень раздражающая людей».