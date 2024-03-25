Радий Хабиров поручил начать ямочный ремонт на дорогах Башкирии

Такое поручение на оперативном совещании правительства региона в ЦУРе озвучил Глава Башкирии. По мнению Радия Хабирова, как только сойдет снег, проблема с ямами встанет остро, поэтому необходимо принять превентивные меры уже сейчас.
«Сейчас остро проблема встанет — это ямочный ремонт. Уже дороги вскрылись, и мы видим, что нужно активно выходить, пока холодным асфальтом ремонтировать. Постепенно начинайте эту работу разворачивать, — поручил Глава республики. — Весна, дороги “рвет”. Температурный режим этой зимой был очень сложный. Пожалуйста, начинайте ямочный ремонт. Маленькая проблема, но очень раздражающая людей».
Напомним, также Радий Хабиров в ходе оперативного совещания поручил навести в республике порядок после зимы.