Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли опасное кафе

В Екатеринбурге на улице Завокзальной закрыли опасное кафе.

Источник: УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге закрылось кафе «Центральное» на улице Завокзальной. Причиной тому стали антисанитарные условия. Об этом сообщает УФССП по Свердловской области.

Установлено, что в кафе были нарушен сразу несколько санитарно-эпидемиологических требований. В заведении больше 25 посадочных мест, однако отсутствует туалет. Также в кафе недостаточно моющих средств и оборудования. Работники заведения хранили уличную одежду там же, где и еду. Помимо этого, продукты не проверялись ежедневно.

— Индивидуальный предприниматель виновна в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, кафе подлежит административному приостановлению деятельности на срок девяносто суток, — рассказали в УФССП.

Судебные приставы выехали на место. Они опечатали опасное кафе, входные двери и окошки для выдачи блюд. Деятельность антисанитарного заведения приостановлена.