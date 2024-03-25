В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли опасное кафе

Установлено, что в кафе были нарушен сразу несколько санитарно-эпидемиологических требований. В заведении больше 25 посадочных мест, однако отсутствует туалет. Также в кафе недостаточно моющих средств и оборудования. Работники заведения хранили уличную одежду там же, где и еду. Помимо этого, продукты не проверялись ежедневно.