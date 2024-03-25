На последней неделе марта в Свердловской области пройдут снег и дождь

Днем 25 марта температура составит от +3°..+8° в южной половине области и до −3°..-8° в северной. Во вторник регион также будет находиться в теплом секторе циклона, однако полностью на север он пройдет только в ночь на вторник, поэтому дневные температуры по области в понедельник достаточно сильно различаются. Со среды на погоду в области будет влиять южный циклон из Средней Азии: по мере его продвижения дождь сменится снегом. В пятницу и субботу на Среднем Урале ожидается ощутимое похолодание с ночными температурами до −10°..-15°.
В Екатеринбурге дневная температура в понедельник составит +5°..+7°, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, вечером возможен небольшой дождь. Ночью вторника ожидается +1°, днем воздух прогреется до +8°. В среду температура ночью составит +2°, днем до +3°. В четверг — ночью 0°, днем −1°. В пятницу ночью похолодает до −8°, днем потеплеет до 0°. На начало выходных 30 марта ночью ожидается −4°, днем +2°.
В прошедшее воскресенье Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение, в котором предупредила водителей об обильных снегопадах и сильном ветре.