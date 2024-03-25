На последней неделе марта в Свердловской области пройдут снег и дождь

Днем 25 марта температура составит от +3°..+8° в южной половине области и до −3°..-8° в северной. Во вторник регион также будет находиться в теплом секторе циклона, однако полностью на север он пройдет только в ночь на вторник, поэтому дневные температуры по области в понедельник достаточно сильно различаются. Со среды на погоду в области будет влиять южный циклон из Средней Азии: по мере его продвижения дождь сменится снегом. В пятницу и субботу на Среднем Урале ожидается ощутимое похолодание с ночными температурами до −10°..-15°.