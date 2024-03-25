Минобороны наградило отличившихся при задержании нападавших на «Крокус» военных

Всего, по данным ФСБ, были задержаны 11 человек, причастных к атаке на «Крокус Сити Холл». По последним данным, при теракте погибли 137 человек, в том числе трое детей, пострадали 182 человека. Разбор завалов на месте сгоревшего комплекса продолжается.