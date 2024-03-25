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Минобороны наградило отличившихся при задержании нападавших на «Крокус» военных

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил награды военным, участвовавшим в задержании в Брянской области четырех мужчин, обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл». Как сообщила пресс-службы Минобороны, все награжденные военные отличились при задержании.

Вручение наград прошло на позициях подразделения в Брянской области. «Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач», — говорится в сообщении Минобороны. «Показали мастерство, командиры проявили себя, молодцы», — сказал на видео Эседулла Абачев. Он вручил медали «За отвагу» и медали Минобороны «За боевые отличия».

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что совместно с Центром специального назначения ФСБ в задержании четырех нападавших участвовали дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану госграницы с Украиной бойцы «Ахмат».

Всего, по данным ФСБ, были задержаны 11 человек, причастных к атаке на «Крокус Сити Холл». По последним данным, при теракте погибли 137 человек, в том числе трое детей, пострадали 182 человека. Разбор завалов на месте сгоревшего комплекса продолжается.