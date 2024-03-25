Что находится на месте сгоревшей шесть лет назад «Зимней вишни» в Кемерово?

Официально парк открыли в сентябре 2019 года на благотворительные средства. Главным дизайнером стал американец Джон Вайдман, один из самых известных за границей. При разработке проекта он учёл пожелания родственников погибших — одни из них хотели, чтобы это было местом памяти, а другие — чтобы сквер был приспособлен для семейного отдыха. В парке высадили 60 взрослых сосен (по количеству погибших), установили фонтаны и поделили сквер на игровую и прогулочную зоны.