Что находится на месте сгоревшей шесть лет назад «Зимней вишни» в Кемерово?

а в микролид, что трагедия в кемеровском ТЦ, унесшая жизни 60 человек, случилась 25 марта 2018 года.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что восстанавливать концертный зал на месте теракта в «Крокус Сити Холле», где погибло как минимум 137 человек, недопустимо. Она предлагает создать на месте трагедии мемориал в память о погибших. kuzbass.aif.ru рассказывает, что сейчас на месте ТЦ «Зимняя вишня», где шесть лет назад в пожаре погибли 60 человек, из которых 37 детей.
О восстановлении торгового центра речи быть не могло, потому что «Зимняя вишня» — бывшая кондитерская фабрика, и как ТЦ она была изначально небезопасна. Уже после пожара правоохранители обнаружили множество нарушений требований пожарной безопасности, поэтому здание было решено снести. Власти объявили о строительстве на месте трагедии городского сквера. Общим голосованием люди решили назвать его парком Ангелов.
Официально парк открыли в сентябре 2019 года на благотворительные средства. Главным дизайнером стал американец Джон Вайдман, один из самых известных за границей. При разработке проекта он учёл пожелания родственников погибших — одни из них хотели, чтобы это было местом памяти, а другие — чтобы сквер был приспособлен для семейного отдыха. В парке высадили 60 взрослых сосен (по количеству погибших), установили фонтаны и поделили сквер на игровую и прогулочную зоны.
Сразу после открытия горожане отнеслись к пару Ангелов по-разному от абсолютного непринятия до тоски, но спустя шесть лет он стал одним из любимых мест горожан. Сквер вышел светлым и зелёным. Для создания атмосферы там включают звуки птиц. Теперь о трагедии напоминает лишь памятный камень, установленный на месте стихийного мемориала.