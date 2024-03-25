В Челябинской области открыли приём в первый класс

— Дочка будет поступать в гимназию с языковым уклоном. Она сейчас туда ходит на подготовительные курсы, потом будет еще встреча с психологом, который вынесет вердикт, готов ребенок к школе или нет. Мы, конечно, ждем этого момента, когда начнется подача заявления. Это будет 29 марта. По идее мы могли бы подать заявление через Госуслуги, но отнесем все документы лично, потому что хотим попасть в класс к конкретному педагогу. При подаче заявления есть такая возможность — указать, к кому бы мы хотели попасть, чтобы нас распределили. Просто у нас есть подозрение, что к этому педагогу будет большой ажиотаж, потому что это очень сильный учитель, о ней много хороших отзывов. И поэтому мы пойдем лично, — рассказывает Анастасия.