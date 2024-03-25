В Челябинской области открыли приём в первый класс

Как и в прошлые годы, кампания пройдет в два этапа. В первую волну подать документы можно только в школу по месту прописки и тем, у кого есть льготы.
Принести документы в школу родители будущих первоклассников могут и летом, во вторую волну. Однако тогда зачисление будет вестись на оставшиеся свободные места после первого этапа. Что необходимо сделать и какие документы потребуются, расскажем в материале «МК-Челябинск».
Не первый год дату начала приема заявлений каждое муниципальное образование Челябинской области определяет самостоятельно, но старт кампании в 2024 году должен произойти не раньше 25 марта и не позднее 1 апреля. Например, некоторые муниципальные образования готовы начать прием уже с 25 числа. Это Аргаяшский, Ашинский, Кунашакский, Нязепетровский, Саткинский, Увельский районы и город Трехгорный. В Челябинске заявления от родителей первоклассников начнут принимать 29 марта с 9:00. Однако большинство муниципалитетов — 28 территорий, в том числе Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Кыштым, Южноуральск — выбрали для этого 1 апреля.
Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс южноуральцы могут двумя способами. Первый — дистанционный, то есть в электронной форме на портале Госуслуг или в ГИС «Образование в Челябинской области». Для этого одному из родителей необходимо иметь авторизованную учетную запись. Отметим, что электронная подача заявления — далеко не новшество для Челябинской области. Такой способ ввели еще несколько лет назад.
Как сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, в личном кабинете Госуслуг в этом году появилась возможность заполнить черновик заявления. С момента создания форма будет храниться в профиле, при этом ее можно будет редактировать. А вот доступной для отправки она станет только с началом приемной кампании. Иными словами, в день Х пользователю уже не нужно будет тратить время на заполнение данных, а просто нажать кнопку «Зарегистрировать заявление».
Воспользоваться электронным сервисом подачи заявления решила жительница Курчатовского района Челябинска Елена Т. Ее ребенок пошел в школу в прошлом году. Говорит, чтобы все прошло хорошо, перед началом кампании даже заранее потренировались в заполнении онлайн-формы. Правда в день «Х» сайт стал подвисать, однако родители с задачей все же справились. Заявка была успешно отправлена. И тут можно бы выдохнуть, но челябинцев ждал сюрприз.
— Пришлось нести все те же самые заявления непосредственно в школу, отстаивать там длинную очередь, заполняя бумажки и формы, совершая, по сути, те же действия, что и в цифровом формате. Вопрос «Зачем?» прямо висел в воздухе, — вспоминает Елена Т. — Вы или выгружаете и проверяете документы сами из электронной системы, куда родители итак все загрузили, выборочно вызывая кого-то для подтверждения тех или иных данных, или просто уже не морочьте головы и принимайте все вживую. А пока получается, что родителей бросают и «в цифру», и в живую очередь. При этом примут нас или нет, не знали до самого лета. А так как район у нас новый, есть серьезный дефицит школьных мест, мы несколько нервничали, потому что знали о случаях отказа.
И действительно, просто подать онлайн-заявление мало. Следующим шагом для родителей первоклассников станет личное посещение школы. Как следует из разъяснений на сайте министерства образования и науки Челябинской области, после того, как электронное заявление поступит в систему, его должны зарегистрировать (у него появится уникальный номер) и направить в нужное учреждение образования.
— Сроки, в течение которых необходимо лично обратиться в образовательную организацию и предоставить документы, устанавливаются каждой образовательной организацией. Данная информация размещается на информационных стендах и официальных сайтах школ, — следует из инструкции на сайте регионального министерства образования.
При личном посещении школы родителям первоклашек необходимо принести оригиналы трех основных документов:
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;
- Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной за школой территории;
При этом в некоторых случаях (например, если ребенок льготник) школа может запросить дополнительную информацию:
- документ, подтверждающий льготу (при ее наличии);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- свидетельство о рождении брата или сестры (если они учатся в данной школы);
- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание РФ;
- документ, подтверждающий законное право представителя ребенка;
- разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка меньше 6,5 лет или старше 8 лет;
Впрочем, подать заявление и документы родители первоклашек могут и по старинке, то есть, дождавшись начала кампании, прийти лично в школу.
Начала приема заявлений ждет Анастасия Хивинцева из Челябинска. Ее дочери в марте этого года исполнилось 7 лет, и, по словам челябинки, многие советовали им отдать дочку в школу еще в сентябре 2023 года, тем более что девочка к этому времени уже умела писать и читать, да и сама хотела в школу. Но супруги все же решили сделать это в 2024-ом.
С формой подачи заявления семья тоже определилась сразу — понесут лично. Хотя, как признается Анастасия, ей, маме с грудным ребенком, наверное, было бы проще оформить все через Госуслуги, но на личный визит у семьи были свои весомые причины.
— Дочка будет поступать в гимназию с языковым уклоном. Она сейчас туда ходит на подготовительные курсы, потом будет еще встреча с психологом, который вынесет вердикт, готов ребенок к школе или нет. Мы, конечно, ждем этого момента, когда начнется подача заявления. Это будет 29 марта. По идее мы могли бы подать заявление через Госуслуги, но отнесем все документы лично, потому что хотим попасть в класс к конкретному педагогу. При подаче заявления есть такая возможность — указать, к кому бы мы хотели попасть, чтобы нас распределили. Просто у нас есть подозрение, что к этому педагогу будет большой ажиотаж, потому что это очень сильный учитель, о ней много хороших отзывов. И поэтому мы пойдем лично, — рассказывает Анастасия.
Первая волна приема документов в Челябинской области будет проходить до 30 июня. По правилам, после этого в течение трех рабочих дней, то есть с первого по третье июля, школа должна издать приказ о приеме первоклассников на обучение.
Вторая волна записи детей в школы в регионе стартует с 6 июля. И здесь у южноуральцев будет возможность подать заявление уже вне зависимости от прописки, то есть на оставшиеся свободные места в школах. Завершат прием документов 5 сентября.
Однако в правилах приема документов есть важное требование, на которое особенно обращают внимание жителей Челябинской области. Заключается оно в том, что родители будущих первоклашек могут подать заявление только в одно образовательное учреждение. Иными словами, перестраховаться и отправить документы одновременно сразу в несколько школ не получится. А для повторной подачи заявления, но уже в другую школу, необходимо обязательно отозвать предыдущее.