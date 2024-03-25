В Уфе скоропостижно скончался известный ученый, профессор Геннадий Куликов

«Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Геннадий Григорьевич был талантливым ученым, прекрасным руководителем, очень любил свою работу и умел найти подход к каждому человеку. Геннадий Григорьевич олицетворял целую эпоху, его ученики начинали при нём свою преподавательскую и научную деятельность. Он всегда был уважительным, честным и понимающим руководителем. Отзывчивость, внимание и доброта к каждому из коллег были одними из качеств Геннадия Григорьевича. Именно таким он останется в памяти своих коллег и друзей. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил его», — говорится в сообщении коллег на сайте.