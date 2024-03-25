В Уфе скоропостижно скончался известный ученый, профессор Геннадий Куликов

Он работал на кафедре автоматизированных систем управления УУНиТ. Сообщение о смерти профессора опубликовано на официальном сайте вуза.
Геннадий Григорьевич Куликов родился 9 августа 1948 года в поселке Центральной усадьбы совхоза «Кумыспром» Чишминского района БАССР, ныне село Горный того же района РБ. Инженер-механик, доктор технических наук (1991), профессор (1991). Заслуженный деятель науки РФ (2008), заслуженный машиностроитель РБ (1992).
После окончания УАИ в 1971 году работал в опытно-конструкторском бюро при УМЗ (с 1979 начальник сектора). С 1981 в УГАТУ: в 1987—1989 старший научный сотрудник, одновременно ведущий конструктор в Уфимском агрегатном конструкторском бюро «Молния», в 1992—2016 заведующий кафедрой автоматизированных систем управления.
Как сообщается в Башкирской энциклопедии, научные исследования ученого посвящены развитию и применению теории систем и системного анализа. Под руководством Куликова были разработаны методы математического моделирования систем управления, контроля и диагностики силовых установок летательных аппаратов, которые применялись при создании двигателей для самолётов (МиГ‑21, МиГ‑29, Су‑25, Ан‑70), авиационных комплексов специального назначения; процессов автоматизированного управления промышленными предприятиями РБ и других регионов РФ.
«Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Геннадий Григорьевич был талантливым ученым, прекрасным руководителем, очень любил свою работу и умел найти подход к каждому человеку. Геннадий Григорьевич олицетворял целую эпоху, его ученики начинали при нём свою преподавательскую и научную деятельность. Он всегда был уважительным, честным и понимающим руководителем. Отзывчивость, внимание и доброта к каждому из коллег были одними из качеств Геннадия Григорьевича. Именно таким он останется в памяти своих коллег и друзей. Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил его», — говорится в сообщении коллег на сайте.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.