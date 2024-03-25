Мокрый снег в Петербурге, облака мешают теплу

В ночь на 26 марта температура может опуститься до минус 2 градусов, днём плюс 5−7 и небольшой дождь с мокрым снегом. А в среду осадки ожидаются только ночью, днём уже может выглянуть солнце, и воздух прогреется до плюс 7−9 градусов.