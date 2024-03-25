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Мокрый снег в Петербурге, облака мешают теплу

Дождь с мокрым снегом ожидаются в Петербурге.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Фонтанка.ру

Пока облака и дожди ограничивают дневной прогрев в Петербурге. Заметно потеплеет лишь к среде.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 марта в городе облачно, днем с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем, утром местами слабый туман. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха, ночью гулявшая вокруг нуля, днем составит плюс 3−5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

На погоду в регионе влияет западная периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над юго-западом Архангельской области. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В ночь на 26 марта температура может опуститься до минус 2 градусов, днём плюс 5−7 и небольшой дождь с мокрым снегом. А в среду осадки ожидаются только ночью, днём уже может выглянуть солнце, и воздух прогреется до плюс 7−9 градусов.