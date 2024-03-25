В ближайшую неделю в Прикамье выпадет двойная норма осадков

— По предварительной среднесрочной информации в выходные влияние циклонов вновь увеличится: снова начнутся осадки в смешанной фазе, но вместе с тем температурный фон повысится. В субботу при малооблачной обстановке ночью ещё морозно (-16…-11°С), днем до +5°С. Вечером вместе с натеканием облачности по западу начнутся осадки. В воскресенье осадки (снег, мокрый снег, дождь) продолжатся, ночью около −1°С, днём до +8°С, — делятся данными эксперты сервиса «Метеоролог и я».