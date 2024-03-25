В ближайшую неделю в Прикамье выпадет двойная норма осадков

В период с 25 по 29 марта в Прикамье ожидается большой объем осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Основная доля выпадет в понедельник и среду. Объем превышает климатическую норму в 1,5−2 раза. Зато за счет влажности сугробы начнут таять быстрее.
В целом, неделя ожидается довольно теплой, но пасмурной. Температура воздуха днем 25 марта поднимется до +6°С, а на следующий день и вовсе до +8°С. Ночью по-прежнему сохранится минус.
27 марта в районе Красновишерска, Чердыни и близлежащих населенных пунктов ожидается сильный снег. В Перми, Кунгуре, Чернушке осадки будут умеренными. Будет ветрено.
28 марта похолодает до −5 градусов в дневное время. В пятницу, 29 марта, ожидается малооблачная погода, северо-западный ветер до 10 м/с.
— По предварительной среднесрочной информации в выходные влияние циклонов вновь увеличится: снова начнутся осадки в смешанной фазе, но вместе с тем температурный фон повысится. В субботу при малооблачной обстановке ночью ещё морозно (-16…-11°С), днем до +5°С. Вечером вместе с натеканием облачности по западу начнутся осадки. В воскресенье осадки (снег, мокрый снег, дождь) продолжатся, ночью около −1°С, днём до +8°С, — делятся данными эксперты сервиса «Метеоролог и я».