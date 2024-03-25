Опубликован указ о создании ансамбля кураистов в Башкирии

Как сообщал "Ъ-Уфа, глава региона Радий Хабиров анонсировал создание ансамбля кураистов на оперативном совещании в правительстве 11 марта. Необходимость его организации он объяснил неоднократными обращениями. Глава республики выразил надежду, что ансамбль выступит на Дне республики.