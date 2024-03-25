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Опубликован указ о создании ансамбля кураистов в Башкирии

В Башкирии создан ансамбль кураистов, следует из указа главы республики, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона. Организация создана на базе Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Министерству культуры Башкирии поручено организовать мероприятия, связанные с созданием ансамбля. Он будет финансироваться из средств, выделяемых из республиканского бюджета министерству культуры, и внебюджетных источников.

Как сообщал "Ъ-Уфа, глава региона Радий Хабиров анонсировал создание ансамбля кураистов на оперативном совещании в правительстве 11 марта. Необходимость его организации он объяснил неоднократными обращениями. Глава республики выразил надежду, что ансамбль выступит на Дне республики.

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