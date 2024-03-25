Детский омбудсмен наградила двух подростков, спасших посетителей «Крокуса»

22 марта в «Крокус Сити Холле» группа мужчин открыла стрельбу из автоматического оружия, а потом устроила пожар. СКР возбудил дело о теракте. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали почти 180. На следующий день ФСБ отчиталась о задержании четырех предполагаемых террористов в Брянской области. Суд отправил их под арест.