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Детский омбудсмен наградила двух подростков, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донскова, которые помогли эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Им вручили грамоты за «самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим». Видео награждения опубликовали «Известия».

15-летний Ислам Халилов смог вывести более 100 человек из «Крокус Сити Холла». Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручит ему награду в Соборной мечети в Москве. 14-летний Артем Донсков также помогал направлять людей к нужным выходам во время теракта.

22 марта в «Крокус Сити Холле» группа мужчин открыла стрельбу из автоматического оружия, а потом устроила пожар. СКР возбудил дело о теракте. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали почти 180. На следующий день ФСБ отчиталась о задержании четырех предполагаемых террористов в Брянской области. Суд отправил их под арест.