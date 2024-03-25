Усыпить нельзя оставить. В Самаре решают, как будут жить бродячие собаки

От нападения бродячих стай страдает вся губерния.
В Самарской области проблема бродячих собак достаточно острая. Тема активно начинает обсуждаться каждый год с наступлением холодов, когда сокращается кормовая база и стаи, защищая свою территорию, нападают на людей.
Не менее актуальна проблема нападения животных, которые формально имеют хозяев, но находятся на самовыгуле. Яркий пример — дядя Вова, «собачий король». Владимир Шумилин, проживающий в центре областной столицы, в многоквартирном доме, прикормил во дворе стаю собак, которую то называет своей, то отказывается от них. Он каждый день совершает прогулки на велосипеде, собаки в количестве 15 — 20 штук бегут следом, пугая прохожих. Были и случаи нападения на людей, последнее в январе 2024 года, покусали девушку.
На Шумилина неоднократно составлялись административные протоколы, выписывали штрафы, собак забирали в приют. Но ситуация не изменилась. Он прикармливает новых и продолжает кошмарить жителей и гостей города, так как не желает менять ни свое поведение, ни заниматься собаками в полном объеме.
В 2021 году около мкр. Южный город стая собак скальпировала и искусала 63-летнюю женщину. Пенсионерка шла по пустырю, когда на неё налетела стая агрессивных псов. Истекающую кровью женщину попыталась отбить девушка, сотрудник конного клуба, которая выгуливала лошадь, но сама чуть не стала жертвой псов. Пострадавшую доставили в больницу, где она и скончалась через 3 дня.
Неоднократно сообщалось о случаях нападения собак на людей, в том числе и детей, в Тольятти, Новокуйбышевске, некоторых населенных пунктах области. Гибли и домашние животные.
Живодеров не любит никто.
Несмотря на то, что в социальных сетях новости о нападении бродячих животных набирали много гневных комментариев, самарцев нельзя обвинить в тотальной жестокости. История старого пса Гаврюши, умершего от сердечного приступа на улице, после того, как будки собак попытались разломать ломами, нашла отклик у людей. Больше сотни волонтеров провели акцию в память погибшей собаки, как символа безответственного отношения людей к животным.
Близко к сердцу восприняли горожане и судьбу кота Лучика, чуть не замершего в сугробе. Истощенное животное из последних сил попыталось доползти до людей в надежде на спасение. Но кот был выкинут шваброй из общественного учреждения уборщицей. Как позже уточнила редакция samara.aif.ru, у кота всё-так диагностировали черепно-мозговую травму. Проверкой всех обстоятельств занимается полиция.
Жестокое обращение с животными порицается в обществе, вне зависимости от того, хозяин ли убил кота в порыве пьяной ревности, или же обидели бездомного.
Тем не менее, общество требовало решить проблему, так как программа ОСВВ не приносила должного эффекта. В январе были проведены публичные слушания, в ходе которых были собраны мнения горожан, предложения — что делать с безнадзорными животными?
По улицам бегают тысячи беспризорников.
На прошедшей общественной комиссии по вопросам местного самоуправления в Самарской области при комитете Самарской Губернской Думы прошло предварительное обсуждение поправок в региональный закон, касающийся содержания животных и обращения с безнадзорными.
Дмитрий Шинкевич, и.о. руководителя областного департамента ветеринарии рассказал о том, как работала программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение) в течение трех лет. Напоминаем, что закон вступил в силу в 2021 году, был принят по инициативе депутата ГД РФ Владимира Бурматова.
В 2021 году по программе было отловлено 6,7 тысяч бродячих животных, в 2022 — 9 тысяч, в 2023 — 10 тысяч, то есть суммарно 25,7 тысяч особей. Тем не менее, в области без надзора остаются 19,5 тысяч бродячих псов, в том числе в Самаре — 6800, по данным муниципалитетов.
А финансирование по программе ОСВВ сокращается второй год подряд, в 2023 году предусмотрено в размере 63 миллионов, планируется отловить и стерилизовать 4 000 животных. В 2022 году на эти цели выделялось 116 миллионов, в 2023 — 98 миллионов.
За три года около 25 млн бюджетных средств направили на развитие сети и модернизацию инфраструктуры приютов для бездомных животных.
Сколько человек покусали?
Вместе с тем растет количество укусов, полученных от животных. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году в медицинские учреждения обратилось 8734 человека, в том числе детей до 14 лет — 2214 или 25,3%. В сравнении с 2021 г. количество пострадавших увеличилось на 483 человека или на 5,9% (8251 обратившихся, в том числе детей до 14 лет — 1993). Наибольшее количество повреждений нанесено собаками и кошками — 96%, в том числе теми, у кого хозяева известны — 46,9%, безнадзорными — 53,1%. Случаи укусов безнадзорными животными выросло за год на 4,5%. Данные по 2023 году пока официально не опубликованы, но на совещании приводились цифры по случаям нападения бродячих собак: 6 166 пострадавших в 2023 году, 6 095 человек — в 2022-м, чуть менее 6 000 самарцев — в предыдущие годы. То есть рост фиксируется.
Кроме того, бродячие животные являются потенциальными носителями опасного вируса бешенства.
Дикие, домашние, брошенные.
С конца 2023 года региональные власти получили право внести поправки в законодательство на местном уровне, в части содержания и обращения с безнадзорными животными. По словам представителей муниципалитетов, программа ОСВВ не решила главный вопрос — что делать не просто с безнадзорными животными, а с агрессивными стаями?
Здесь стоит разделять собак, выброшенных на улицу нерадивыми хозяевами и теми, кто является аборигенами города, а также учитывать диких собак, которые отлично чувствуют себя в лесах. Отдельно стоит упомянуть о собаках, формально находящихся на самовыгуле, то есть живущих при стройках, гаражных массивах и СНТ.
Поколения собак, выросших на городских улицах, не имеющих опыта социализации, неохотно идут на контакт с людьми. Связь между собакой и человеком утеряна, домашняя жизнь для них является стрессом, который долго лечится и не у всех хватает терпения и возможностей приручить «городского волка» заново.
Именно такие стаи оккупируют удобные им площадки, в том числе и детские, спортивные, яростно охраняют места прикорма. В общем, живут по законам джунглей, правда, городских.
Часто замечены в агрессивном поведении стаи, живущие, формально, при человеке, например, автостоянка, гараж. Они получают еду за охрану территории и выполняют свой долг как умеют. При этом люди никакой ответственности за них не несут. Именно такая стая убила женщину в Южном городе. Наказания тогда никто не понес.
Стерилизация в данных двух случаях никакой роли в снижении агрессивности не играет, пищевой инстинкт будет пробуждать определенный стереотип поведения.
Что касается домашних собак, то они редко выживают на улицах, чаще всего живыми удается остаться представителям крупных пород. После того, как они попадают в приют, нового хозяина найти сложно. Взять в квартиру хаски маламута, овчарку или алабая мало кто готов. Мода на породы проходит, и очередная волна «игрушек» оказывается на улице.
О вреде, наносимом стаями диких собак в лесу, неоднократно заявляли егеря. Ранее эти собаки приравнивались ко всем остальным диким животным, на них выдавалась лицензия на отстрел для регуляции численности. Но согласно ОСВВ, этого делать нельзя. А они, тем временем, уничтожают в нацпарке краснокнижных косуль.
Для решения проблемы требовался комплексный подход, с учётом того, что финансирование по данной программе очень скудное.
Эвтаназия и запрет на кормление.
Согласно результатам публичных слушаний, было сформулировано несколько предложений.
Во-первых, определить территории, где собак кормить нельзя. Логично, что сейчас, оставляя корм вблизи детской площадки, зоозащитники создают потенциальную «горячую точку» конфликта.
Во-вторых, и это очень правильно, ввести норму, устанавливающую требования к безопасному содержанию животных, в том числе сторожевых псов, на отдельных территориях, таких как СНТ, гаражные массивы, автостоянки и пр. Только вольер или привязь, выгул — согласно общим правилам.
За нарушение вводится административная ответственность, которые будут составлять представители местных органов исполнительной власти.
Предлагается создать сеть пунктов временного содержания бесхозяйных животных, в которых ветеринаром будет проводиться первичный осмотр отловленных собак, оказываться неотложная ветеринарная помощь, вакцинация, стерилизация.
После чего животные будут зарегистрированы и поставлены на учет. В течение месяца забранные с улицы «бродяжки» могут быть возвращены прежним хозяевам, переданы новым владельцам или в приют. В строго ограниченных законом случаях — агрессивные собаки; животные, совершившие нападение на человека и нанесшие телесные повреждения; невостребованные псы — будет применяться гуманная эвтаназия.
Будут приняты еще несколько подзаконных актов, в том числе, касающиеся:
порядка организации деятельности пунктов временного содержания, а также норм содержания в них животных без владельцев;
перечня тяжелых неизлечимых заболеваний животных;
порядка подтверждения факта проявления животными без владельцев немотивированной агрессивности или причинения ими вреда здоровью или жизни человека.
В законопроекте установлен переходный период до 1 июня 2024 года. Таким образом, дается время на принятие всех необходимых подзаконных актов, а также создание ПВС. До этого момента отлов и содержание бездомных животных будет проводиться в соответствии с положениями действующего законодательства в рамках системы ОСВВ.