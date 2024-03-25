Усыпить нельзя оставить. В Самаре решают, как будут жить бродячие собаки

Вместе с тем растет количество укусов, полученных от животных. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году в медицинские учреждения обратилось 8734 человека, в том числе детей до 14 лет — 2214 или 25,3%. В сравнении с 2021 г. количество пострадавших увеличилось на 483 человека или на 5,9% (8251 обратившихся, в том числе детей до 14 лет — 1993). Наибольшее количество повреждений нанесено собаками и кошками — 96%, в том числе теми, у кого хозяева известны — 46,9%, безнадзорными — 53,1%. Случаи укусов безнадзорными животными выросло за год на 4,5%. Данные по 2023 году пока официально не опубликованы, но на совещании приводились цифры по случаям нападения бродячих собак: 6 166 пострадавших в 2023 году, 6 095 человек — в 2022-м, чуть менее 6 000 самарцев — в предыдущие годы. То есть рост фиксируется.