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Бушующий ветер, дождь и мокрый снег придут в Самарскую область 26 и 27 марта

В Самарской области станет холоднее из-за сильного ветра и дождя со снегом.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, в начале недели ожидаются сильный ветер, мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В понедельник, 25 марта, температура воздуха днем составит +2…+7 °C, а южный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с. В ночь на 26 марта ветер сменит направление на северо-западное, а температура будет −1…-6 °C.

Днем во вторник ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, температура достигнет +1…+6 °C. Порывы сильного ветра могут составить местами в регионе 15−20 м/с. В ночь похолодает до +1…-4 °C, ветер останется прежним, прогнозируются мокрый снег и дождь.

А днем 27 марта дневная температура будет +1…+6 °C, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра 7−12 м/с, но местами до 15−20 м/с.