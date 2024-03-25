Приморье оказалось в хвосте по уровню зарплат в малых и средних городах

Приморье оказалось в первой двадцатке российских регионов по размеру зарплат в малых и средних городах. Соответствующий рейтинг составили специалисты РИА «Новости» накануне. Они оценивали средние заработки жителей городов с населением до 200 тысяч человек. В Приморье это все населённые пункты за исключением Владивостока.

По этому показателю Приморский край оказался на 17 месте в стране. Среднюю зарплату в малых и средних городах здесь составители рейтинга оценивают в 64 тысячи рублей. За год она выросла почти на 17 процентов.

По размеру доходов жителей малых и средних городов на Дальнем Востоке Приморье опередили Хабаровский край и Амурская область, а также Сахалин, Чукотка, Магадан, Камчатка и Якутия.

По соотношению размера заработной платы и стоимости фиксированного набора товаров и услуг, определённых как прожиточный минимум, Приморье смогло закрепиться только в тридцатке наиболее благополучных регионов. Край занимает 26 строчку в этом рейтинге. Средняя зарплата здесь 2,68 раза выше прожиточного минимума. В соседнем Хабаровске этот показатель составляет уже 3,11, а в Амурской области — 3,62.