Приморье оказалось в хвосте по уровню зарплат в малых и средних городах

Приморье оказалось в первой двадцатке российских регионов по размеру зарплат в малых и средних городах. Соответствующий рейтинг составили специалисты РИА «Новости» накануне. Они оценивали средние заработки жителей городов с населением до 200 тысяч человек. В Приморье это все населённые пункты за исключением Владивостока.
По этому показателю Приморский край оказался на 17 месте в стране. Среднюю зарплату в малых и средних городах здесь составители рейтинга оценивают в 64 тысячи рублей. За год она выросла почти на 17 процентов.
По размеру доходов жителей малых и средних городов на Дальнем Востоке Приморье опередили Хабаровский край и Амурская область, а также Сахалин, Чукотка, Магадан, Камчатка и Якутия.
Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населённых пунктах, как и в прошлые годы, стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область.