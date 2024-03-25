В Башкирии до 10 апреля ожидается вскрытие рек — прогноз

«Я так понимаю, все необходимые меры вы предпринимаете: и чернение рек, и взрывные работы, и распиловку, и анализ ситуации. Это правильно. Я главам муниципалитетов всегда говорю, что нужно правильно расставлять приоритеты. Вот сейчас для нас приоритет — выйти из зимы, справиться с половодьем, не допустить каких-то негативных последствий, информировать людей о возможных подтоплениях. Прошу эту работу держать на контроле».