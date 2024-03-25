В Башкирии до 10 апреля ожидается вскрытие рек — прогноз

Об этом на правительственном оперативном совещании в ЦУРе сообщил руководитель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
«Во всех случаях была оказана помощь, — сказал Кирилл Первов. — В рамках реализации противопаводковых мероприятий продолжается распиловка и чернение льда на затороопасных участках рек. Также в целях ослабления ледового покрова на прошлой неделе проведены взрывные работы на реке Инзер в Архангельском районе. На текущей неделе взрывные работы запланированы в Белорецком и Дуванском районах. 22 марта был проведен первый в этом году облет затороопасных участков рек юго-восточной и центральной части республики».
По его словам, в настоящее время на реках региона наблюдается полный ледостав с отдельными промоинами. По прогнозам Башгидромета, на текущей неделе, во вторник и среду, ожидается прохождение теплого фронта с возможными осадками в виде дождя, что активизирует таяние снега.
«В связи с этим призываем все службы быть бдительными», — подчеркнул руководитель ведомства.
Вице-премьер РБ Ирек Сагитов заявил, что до 10 апреля ожидается вскрытие рек. Это процесс разрушения ледяного покрова рек в результате потери его толщины и прочности под влиянием тепла солнечной радиации, воздуха и воды, а также увеличения скорости течения при подъёме уровня воды.
«Я так понимаю, все необходимые меры вы предпринимаете: и чернение рек, и взрывные работы, и распиловку, и анализ ситуации. Это правильно. Я главам муниципалитетов всегда говорю, что нужно правильно расставлять приоритеты. Вот сейчас для нас приоритет — выйти из зимы, справиться с половодьем, не допустить каких-то негативных последствий, информировать людей о возможных подтоплениях. Прошу эту работу держать на контроле».
Ранее «Башинформ» информировал о том, что ледовые заторы на реках Башкирии будут выявлять с вертолета и беспилотников.