Радий Хабиров поручил разобраться, почему в Башкирии не хватает медработников

«Это такая нетривиальная задача, она непростая. Я внимание всех глав муниципалитетов тоже обращаю на это, работайте с этим вопросом. Работайте с медицинским университетом, работайте с врачами. И вообще, вопрос по медицинским кадрам я хотел бы разобрать, почему так получилось, по итогам 2023 года».