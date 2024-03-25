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Радий Хабиров поручил разобраться, почему в Башкирии не хватает медработников

В Башкирии кадровый голод в медицине остается одним из острых вопросов.

Источник: Башинформ

Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе говорил Глава республики. По словам Радия Хабирова, регион не выполнил два показателя по нацпроектам, и оба касаются сферы здравоохранения, а именно по медицинским кадрам.

«Это такая нетривиальная задача, она непростая. Я внимание всех глав муниципалитетов тоже обращаю на это, работайте с этим вопросом. Работайте с медицинским университетом, работайте с врачами. И вообще, вопрос по медицинским кадрам я хотел бы разобрать, почему так получилось, по итогам 2023 года».

сказал Радий Хабиров

Он поручил министерству здравоохранения подготовить доклад, как вопрос привлечения медицинских кадров отрабатывают в муниципалитетах и какие меры поддержки существуют в каждом городе и районе.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в России увеличили сумму социальных выплат для медицинских работников.

медицина