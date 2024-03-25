Запрет на самовыгул собак ввели в Иркутской области: что изменилось для владельцев животных

Теперь запрещается содержать собак во дворах многоквартирных домов. А вот на территориях организаций и на предприятиях разрешается обустроить животным уголок. Но при условии, что собака никому не навредит. Кроме того, нельзя посещать магазины и кафе с домашними животными, если на входе размещена информация о запрете.