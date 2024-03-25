Запрет на самовыгул собак ввели в Иркутской области: что изменилось для владельцев животных

Запрет на самовыгул собак ввели в Иркутской области. Это одно из дополнительных требований к содержанию домашних животных в регионе, утвержденных постановлением правительства Приангарья 25 марта 2024 года. О том, что изменится для владельцев собак, рассказывает КП-Иркутск.
1. Без поводка и намордника — можно, без хозяина — нельзя
— Новые требования предусматривают запрет на самовыгул, но введено понятие «свободного выгула». Это значит, что собака может выходить на прогулку без поводка и намордника, но только в сопровождении хозяина. При этом свободный выгул в населенных пунктах возможен только специальных площадках либо в местах, разрешенных органами местного самоуправления, — говорят в правительстве Приангарья.
А за пределами населенных пунктов свободный выгул возможен, только при условии, что собака не угрожает безопасности людей и других животных.
2. На улицу не выбрасывать
— Хозяева обязаны оказывать своим питомцам помощь в случае болезни, пользоваться услугами ветеринара и обеспечить нормальные условия содержания. Не допускается выбрасывать животных на улицу, — говорит руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
3. Не держать во дворах многоэтажек, не заводить в магазины и кафе
Теперь запрещается содержать собак во дворах многоквартирных домов. А вот на территориях организаций и на предприятиях разрешается обустроить животным уголок. Но при условии, что собака никому не навредит. Кроме того, нельзя посещать магазины и кафе с домашними животными, если на входе размещена информация о запрете.
В таком случае можно оставить любимца на привязи. Но так, чтобы собака не сорвалась и не напала на людей или животных.
4. Убирать за питомцем на прогулке
Теперь хозяин обязан убирать за питомцем во время прогулки. Для этого он должен иметь при себе средства для уборки.
Кроме того, хозяин должен принимать меры по предотвращению нежелательного потомства. Для этого он может временно изолировать своего любимца или стерилизовать (кастрировать) его.
Как будут отслеживаться нарушения и как станут за них наказывать? Пока не уточняется. Проект закона об административной ответственности разрабатывается.