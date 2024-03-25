На содержание и охрану территорий красноярского «Татышев-парка» выделят 41 миллион рублей

Дороже всего обойдутся услуги по содержанию территорий «Татышев-парка». Начальная цена контракта составляет 20 миллионов рублей. Из документов следует, что речь идет об островах Татышев и Бобровый. Там в течение года подрядчик должен убирать снег, следить за чистотой тротуаров и газонов, очищать поверхности от граффити, объявлений и краски, обрезать деревья и живые изгороди, красить скамейки и урны. Контракт заключается на год.