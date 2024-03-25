На содержание и охрану территорий красноярского «Татышев-парка» выделят 41 миллион рублей

На сайте госзакупок появились тендеры на содержание территорий красноярского «Татышев-парка». Деньги из городского бюджета выделят на охрану, уборку, техническое обслуживание и ремонт детских и спортивных площадок, зон отдыха и малых архитектурных сооружений. Общая сумма трех объектов закупки составила 41 миллион рублей.
Дороже всего обойдутся услуги по содержанию территорий «Татышев-парка». Начальная цена контракта составляет 20 миллионов рублей. Из документов следует, что речь идет об островах Татышев и Бобровый. Там в течение года подрядчик должен убирать снег, следить за чистотой тротуаров и газонов, очищать поверхности от граффити, объявлений и краски, обрезать деревья и живые изгороди, красить скамейки и урны. Контракт заключается на год.
Круглосуточная охрана острова Татышев будет стоить 18,2 миллионов рублей. Посты разместят на 10 локациях. В документах указаны два КПП, информационный центр, дирекция «Пляж», озеро Стрелка, детский городок «Малый Татышев», озера Тихое и Любовь, тёплый склад, сценический комплекс. Пост № 10 будет расположен на Башиловской, 8 г. По этому контракту, охрана будет работать с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года.
Напомним, недавно инспекция контрольно-счетной палаты нашла в работе красноярского «Татышев-парка» массу нарушений.