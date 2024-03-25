Волгоградцы столкнулись со сложностями на дорогах 25 марта

Ситуацию на магистралях усугубили несколько аварий.
В понедельник, 25 марта, в Волгограде сразу в нескольких районах образовались пробки. Не все водители без проблем добрались до работы.
Самые сильные заторы наблюдаются в Центральном, Ворошиловском и Советском районах. Движению транспорта мешают несколько ДТП.
На выезде из микрорайона Тулака столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. У водителей возникли сложности при проезде в сторону центра.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП также случилось на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского. Скопление машин наблюдается и на проспекте Университетском.