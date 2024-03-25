В трех районах Крыма отключили воду

Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.