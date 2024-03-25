В трех районах Крыма отключили воду

Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.
Также в понедельник в Евпатории ориентировочно до 18:00 подача воды будет ограничена по следующим адресам: ул.5-й Авиагородок, пер.5-й Городок, ул.29-й Авиагородок, пер. Лесной, СТ «Отдых», СНТ «Буревестник», СТ «Весна», СТ «Сосновый Бор», СТ «Садовод».
Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе предприятия.
В селе Табачное Бахчисарайского района подача воды будет ограничена в понедельник до 16:00.
«Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ученые рассказали, что воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе.