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В трех районах Крыма отключили воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости Крым. Подача воды временно ограничена на ряде улиц в Джанкое, Евпатории, а также в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщили в компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Так, 25 марта в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Джанкое, на улицах: Ватутина, Советская, Толстого, Крупской, а также по переулку Матросова. Воды не будет ориентировочно до 18:00 в домах на четной стороне улицы.

Также в понедельник в Евпатории ориентировочно до 18:00 подача воды будет ограничена по следующим адресам: ул.5-й Авиагородок, пер.5-й Городок, ул.29-й Авиагородок, пер. Лесной, СТ «Отдых», СНТ «Буревестник», СТ «Весна», СТ «Сосновый Бор», СТ «Садовод».

Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе предприятия.

В селе Табачное Бахчисарайского района подача воды будет ограничена в понедельник до 16:00.

«Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467−07−52», — добавили в пресс-службе.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ученые рассказали, что воду из всех без исключения источников в Крыму необходимо кипятить, а из некоторых нельзя пить на постоянной основе.

ЖКХ