Зачисление в первый класс: как записать ребенка в школу в Самаре в 2024 году, сроки приема, необходимые документы

Первый этап начнется 1 апреля в 09.00 по самарскому времени и продлится до 30 июня 2024-го. В это время родители могут записать детей в школу по месту своей прописки, а также в образовательные учреждения, которые закреплены за всем городом. В этот же период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.