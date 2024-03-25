Зачисление в первый класс: как записать ребенка в школу в Самаре в 2024 году, сроки приема, необходимые документы

В этом году впервые за школьные парты сядут почти 14 тысяч юных самарцев. Но прежде их родителям необходимо выбрать школу и записать своего ребенка в первый класс. Рассказываем, как записать детей в первый класс в Самаре в 2024 году, какие для этого установлены сроки и какие документы нужно собрать.
Как будет проходить прием детей в первый класс в Самаре в 2024 году
В 2024 году в Самаре прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений будет проходить в два этапа.
Первый этап начнется 1 апреля в 09.00 по самарскому времени и продлится до 30 июня 2024-го. В это время родители могут записать детей в школу по месту своей прописки, а также в образовательные учреждения, которые закреплены за всем городом. В этот же период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.
Второй этап записи начнется 6 июля 2024 года в 09.00 по самарскому времени. Он продлится до 5 сентября. В это время можно подать заявление в любую школу Самары, в которой есть свободные места.
Как подать документы на прием детей в первый класс в Самаре в 2024 году
Заявление и документы для поступления в первый класс можно подать тремя способами:
— в электронной форме через портал «Госуслуги»;
— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
— лично в общеобразовательную организацию.
Узнать, какая школа закреплена по вашей прописке, можно здесь.
Какие документы нужны для записи ребенка в первый класс в Самаре в 2024 году.
Для записи ребенка в первый класс в самарские школы в 2024 году нужны следующие документы:
— паспорт заявителя и копия его первой страницы;
— свидетельство о рождении ребенка и одна его копия;
— свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка и одна его копия или по месту пребывания ребенка, так же с одной копией. Получить этот документ можно в УФМС по своему району;
— документы, подтверждающие наличие льгот: справка с места работы родителя в случае права внеочередного, первоочередного приема и свидетельства о рождении полнородных (неполнородных) братьев и сестер в случае преимущественного приема.
Вопросы о записи детей в первый класс в Самаре можно задать в городском отделе общего образования департамента образования по телефону: