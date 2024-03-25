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Жителей Иркутска пригласили принять участие в акции «Журавли»

В частности, жители могут сделать журавлика из бумаги, нарисовать, поставить на аватарку в своем аккаунте картинку с ними.

Источник: Комсомольская правда

В России проходит акция «Журавли», посвященная памяти людей, которые погибли в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Присоединиться к акции приглашают и жителей Иркутска.

— Наш регион, безусловно, присоединяется к этой акции. Сегодня вы в своих городах на экранах увидите белых журавлей. Более того, вы и сами можете принять в ней участие, — написал губернатор региона Игорь Кобзев.

В частности, жители могут сделать журавлика из бумаги, нарисовать, поставить на аватарку в своем аккаунте картинку с ними. Поделиться ей можно в соцсетях с хештегом #журавли.

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