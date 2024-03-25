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Поздравление Руслана Болотова с Днем работника культуры

Уважаемые иркутяне! Сегодня с профессиональным праздником мы поздравляем работников культуры и деятелей искусства.

Источник: НИА Байкал

Труд этих людей помогает сохранить и преумножить великое наследие нашей страны, ее богатые духовно-нравственные традиции.

Мы с гордостью называем Иркутск культурной столицей Восточной Сибири. Наш город является родиной многих талантливых деятелей, известных не только в России, но и за рубежом. Это музыканты, поэты, писатели, драматурги, художники, режиссеры, которые не только прославили наш город, но и одновременно с этим внесли значимый вклад в развитие мировой культуры.

В столице Прибайкалья множество памятников архитектуры, в музеях хранятся уникальные коллекции произведений искусства, имеющие мировую ценность, в библиотеках собраны редкие экземпляры книг. Мы дорожим этим наследием!

Уважаемые работники культуры! Мы высоко ценим ваш подвижнический труд, ваши профессионализм и неиссякаемую энергию, неравнодушное отношению к делу. Спасибо за верность профессии!

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю всех с этим праздником! Желаю как можно чаще посещать культурные мероприятия — такое времяпрепровождение заряжает положительными эмоциями, дает энергию на собственное творчество. Сейчас как никогда важно знакомить с нашими традициями подрастающее поколение. Особенно сегодня, когда некоторые страны пытаются запретить наш язык, нашу культуру, вычеркнуть великих деятелей искусства из мировой истории. Мы гордимся наследием нашей России и так будет всегда!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.