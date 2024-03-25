Поздравление Руслана Болотова с Днем работника культуры

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю всех с этим праздником! Желаю как можно чаще посещать культурные мероприятия — такое времяпрепровождение заряжает положительными эмоциями, дает энергию на собственное творчество. Сейчас как никогда важно знакомить с нашими традициями подрастающее поколение. Особенно сегодня, когда некоторые страны пытаются запретить наш язык, нашу культуру, вычеркнуть великих деятелей искусства из мировой истории. Мы гордимся наследием нашей России и так будет всегда!