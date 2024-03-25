Новосибирский зоопарк сделает бесплатный вход для пенсионеров и инвалидов

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 1 апреля стартует декада пожилого человека, в рамках которой учреждение смогут бесплатно посещать пенсионеры и инвалиды. Об этом в понедельник, 25 марта сообщили в пресс-службе зоопарка.
Так, с 1 по 22 апреля пожилые люди смогут посмотреть на животных бесплатно, предъявив паспорт, пенсионное удостоверение или «социальную карту». Опция доступная женщинам, достигшим 55-летнего возраста, и мужчинам — с 60-ти.
Кроме того, при предъявлении соответствующего документа в эти даты зоопарк смогут бесплатно посетить инвалиды любой группы.
Как сообщили в зоопарке, подобные акции учреждение проводит с 2008 года.
«Нынешняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
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