Новосибирский зоопарк сделает бесплатный вход для пенсионеров и инвалидов

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 1 апреля стартует декада пожилого человека, в рамках которой учреждение смогут бесплатно посещать пенсионеры и инвалиды. Об этом в понедельник, 25 марта сообщили в пресс-службе зоопарка.