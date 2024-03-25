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Новосибирский зоопарк сделает бесплатный вход для пенсионеров и инвалидов

Льготный период продлится с 1 по 22 апреля.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 1 апреля стартует декада пожилого человека, в рамках которой учреждение смогут бесплатно посещать пенсионеры и инвалиды. Об этом в понедельник, 25 марта сообщили в пресс-службе зоопарка.

Так, с 1 по 22 апреля пожилые люди смогут посмотреть на животных бесплатно, предъявив паспорт, пенсионное удостоверение или «социальную карту». Опция доступная женщинам, достигшим 55-летнего возраста, и мужчинам — с 60-ти.

Кроме того, при предъявлении соответствующего документа в эти даты зоопарк смогут бесплатно посетить инвалиды любой группы.

Как сообщили в зоопарке, подобные акции учреждение проводит с 2008 года.

«Нынешняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирском зоопарке вышли из спячки медведи.

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