Леса Енисейской Сибири составляют 16% от всех имеющихся в стране

В Красноярском крае лесная площадь занимает 51,1% территории (120,9 миллиона гектаров), в Хакасии — 53,4% (3,3 миллиона гектаров), в Тыве — 51,5% (8,7 миллиона гектаров), такие данные приводит Красноярскстат. Стоит отметить, что ежегодно в регионе проводятся значительные работы по восстановлению лесов, в том числе с применением новой технологии по выращиванию хвойных сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС).