«Хабаровские авиалинии» назвали причину прекращения полетов в Чегдомын

В административном центре Верхнебуреинского района — рабочем поселке Чегдомын — проживает порядка 12 тысяч человек. Населенный пункт находится в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Рабочий поселок с лета 2014 года включен в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Имеется железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги (сооружена при прокладке Байкало-Амурской магистрали). Есть железнодорожное сообщение с Хабаровском. Железнодорожное сообщение с Комсомольском-на-Амуре, Тындой — только от близлежащей станции Новый Ургал.