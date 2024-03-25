«Хабаровские авиалинии» назвали причину прекращения полетов в Чегдомын

ХАБАРОВСК, 25 мар — РИА Новости. Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» с понедельника прекратила полеты из Хабаровска в поселок Чегдомын на севере региона в зимнем сезоне 2023−2024 годов раньше намеченного срока из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), говорится в заявлении перевозчика.
«Хабаровские авиалинии» с сегодняшнего дня прекратили полеты из краевого центра в Чегдомын и обратно в зимнем сезоне 2023−2024, который заканчивается 30 марта. Рейсы приостановлены из-за более раннего потепления в этом году и размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района", — говорится в сообщении авиакомпании.
Как сообщает «Хабавиа», сейчас в аэропорту используется грунтовая полоса. Из-за особенностей суглинистой почвы в этом районе полеты выполняются только зимой. Работы уже ведутся, отметила авиакомпания. Глава региона сообщал также, что окончить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость — 215 миллионов рублей.
В административном центре Верхнебуреинского района — рабочем поселке Чегдомын — проживает порядка 12 тысяч человек. Населенный пункт находится в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Рабочий поселок с лета 2014 года включен в список моногородов России с наиболее сложным социально-экономическим положением. Имеется железнодорожная станция Дальневосточной железной дороги (сооружена при прокладке Байкало-Амурской магистрали). Есть железнодорожное сообщение с Хабаровском. Железнодорожное сообщение с Комсомольском-на-Амуре, Тындой — только от близлежащей станции Новый Ургал.