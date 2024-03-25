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Омичам рассказали, можно ли кипятить воду дважды

Токсиколог объяснил, что происходит с водой при повторном кипячении.

Источник: Om1.ru

Вопрос о том, можно или нет кипятить воду дважды широко обсуждается уже давно. О том, что происходит с водой при кипячении, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов телеканалу «Саратов 24».

Специалист объяснил, что при кипячении меняется химический состав воды. При этом вода преобразуется в пар, удаляются некоторые загрязнения и нежелательные вещества. Когда пар остывает минеральные отложения снова могут попадать в воду, но это не влияет на её безопасность.

«При кипячении погибают многие микроорганизмы. Повторное нагревание воды может дополнительно уменьшить количество микробов, но содержание солей и микроэлементов существенно не изменяется, так как вода испаряет только чистую свою часть, не затрагивая растворенные компоненты».

рассказал Михаил Кутушов

Он также отметил, что повторное кипячение не делает воду токсичной. Гораздо важнее, каковы чистота и качество воды перед нагреванием, а также в каком гигиеническом состоянии находятся ёмкости для хранения воды.

«Рекомендуется использовать свежую и чистую воду из проверенного источника. В противном случае жидкость сомнительного качества действительно может принести вред для вашего здоровья», — объяснил токсиколог.

Получается, что повторное кипячение может стать дополнительным методом поддержания безопасности воды.

ЖКХ