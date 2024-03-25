Омичам рассказали, можно ли кипятить воду дважды

Вопрос о том, можно или нет кипятить воду дважды широко обсуждается уже давно. О том, что происходит с водой при кипячении, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов телеканалу «Саратов 24».
Специалист объяснил, что при кипячении меняется химический состав воды. При этом вода преобразуется в пар, удаляются некоторые загрязнения и нежелательные вещества. Когда пар остывает минеральные отложения снова могут попадать в воду, но это не влияет на её безопасность.
«При кипячении погибают многие микроорганизмы. Повторное нагревание воды может дополнительно уменьшить количество микробов, но содержание солей и микроэлементов существенно не изменяется, так как вода испаряет только чистую свою часть, не затрагивая растворенные компоненты».
Он также отметил, что повторное кипячение не делает воду токсичной. Гораздо важнее, каковы чистота и качество воды перед нагреванием, а также в каком гигиеническом состоянии находятся ёмкости для хранения воды.
«Рекомендуется использовать свежую и чистую воду из проверенного источника. В противном случае жидкость сомнительного качества действительно может принести вред для вашего здоровья», — объяснил токсиколог.
Получается, что повторное кипячение может стать дополнительным методом поддержания безопасности воды.