Омичам рассказали, можно ли кипятить воду дважды

Специалист объяснил, что при кипячении меняется химический состав воды. При этом вода преобразуется в пар, удаляются некоторые загрязнения и нежелательные вещества. Когда пар остывает минеральные отложения снова могут попадать в воду, но это не влияет на её безопасность.