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На юге Красноярского края сфотографировали самочку финского попугая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Птицу заметили лесные пожарные в лесу под Минусинском.

Источник: Краевой лесопожарный центр

Официально птица зовется «щур». За яркое оперенье и крючковатый клюв их еще называют «финский петух» и «финский попугай». Они не боятся людей и подпускают к себе на близкое расстояние.

В объектив специалистов краевого Лесопожарного центра попала щур-девочка, сообщают в пресс-службе ведомства.

«Самочка обыкновенного щура спокойно сидела на дереве и чистила пёрышки. Словно давала понять, что полностью доверяет и не чувствует никакой угрозы. Немного покрасовавшись, она упорхнула по своим птичьим делам», — рассказали лесные пожарные.

Главный франт у щуров — взрослый самец. У него малиновые голова, спина и грудь, а брюшко серое. У молодняка и самочек наряд гораздо скромнее: пёрышки тёмно-жёлтые.

Щуры ведут как кочевой, так и оседлый образ жизни. Предпочитают селиться в густых хвойных лесах или таежной зоне. При выборе места жительства отдадут предпочтение «дому с бассейном». Эти птицы очень любят купаться. Даже в мороз они регулярно плещутся в водоёмах.

Главный враг щура — сова.

флора и фауна