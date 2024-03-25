На юге Красноярского края сфотографировали самочку финского попугая

Щуры ведут как кочевой, так и оседлый образ жизни. Предпочитают селиться в густых хвойных лесах или таежной зоне. При выборе места жительства отдадут предпочтение «дому с бассейном». Эти птицы очень любят купаться. Даже в мороз они регулярно плещутся в водоёмах.