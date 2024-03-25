На юге Красноярского края сфотографировали самочку финского попугая

Официально птица зовется «щур». За яркое оперенье и крючковатый клюв их еще называют «финский петух» и «финский попугай». Они не боятся людей и подпускают к себе на близкое расстояние.
В объектив специалистов краевого Лесопожарного центра попала щур-девочка, сообщают в пресс-службе ведомства.
«Самочка обыкновенного щура спокойно сидела на дереве и чистила пёрышки. Словно давала понять, что полностью доверяет и не чувствует никакой угрозы. Немного покрасовавшись, она упорхнула по своим птичьим делам», — рассказали лесные пожарные.
Щуры ведут как кочевой, так и оседлый образ жизни. Предпочитают селиться в густых хвойных лесах или таежной зоне. При выборе места жительства отдадут предпочтение «дому с бассейном». Эти птицы очень любят купаться. Даже в мороз они регулярно плещутся в водоёмах.
Главный враг щура — сова.