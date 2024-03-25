На территорию ВДНХ в Москве 25 марта пускают только по паспорту

На территории работает бесплатный кольцевой маршрут. Городской маршрут № 533 от метро «ВДНХ» до метро «Ботанический сад» курсирует без заезда на территорию выставки. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно недоступен. Движение на электросамокатах и электровелосипедах по территории выставки запрещено.