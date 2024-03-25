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На территорию ВДНХ в Москве 25 марта пускают только по паспорту

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Посетителей пускают на территорию ВДНХ в Москве в понедельник только через главный вход по документу, удостоверяющему личность, сообщается на сайте выставочного комплекса.

Источник: Известия

«25 марта главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. 25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку главного входа, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе выставочного комплекса, на входе проводится визуальный осмотр личных вещей посетителей.

Уточняется, что 25 марта объекты Музейного города и экспозиции Международной выставки-форума «Россия» закрыты на технический день. Они возобновят работу во вторник, 26 марта.

На территории работает бесплатный кольцевой маршрут. Городской маршрут № 533 от метро «ВДНХ» до метро «Ботанический сад» курсирует без заезда на территорию выставки. Многоуровневый паркинг рядом с КПП «Хованский» временно недоступен. Движение на электросамокатах и электровелосипедах по территории выставки запрещено.

В Telegram-канале «Москвариума» отмечается, что бесплатные маршрутные такси аквариума от метро ВДНХ ходить 25 марта не будут.

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