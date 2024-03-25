Половину моста «Миллениум» закроют на ремонт с 1 апреля

«Весна — наиболее подходящий с технологической точки зрения период для начала работ на мосту “Миллениум”. В прошлом году мы капитально отремонтировали его половину. С 1 апреля мы закроем вторую его часть, от Вишневского в сторону Амирхана», — отметил докладчик.