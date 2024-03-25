Волгоградцам объяснили, чего нельзя делать при панической атаке

В этом состоянии очень важно избегать действий, которые могут усилить или продлить атаку. Медик советует избегать изоляции, не потреблять кофеин и другие стимуляторы, не заниматься самолечением и не принимать медикаменты. Также не стоит делать глубокие вдохи — дыхательные упражнения могут быть полезными для некоторых людей, они не всегда эффективны при панических атаках. Также не стоит подавлять атаку, так как можно только усилить ее проявление. Лучше принять ее как временное состояние и сфокусироваться на его прохождении.