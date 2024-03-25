Волгоградцам объяснили, чего нельзя делать при панической атаке

Паническая атака — это внезапное и интенсивное ощущение страха или тревоги, достигающее пика за несколько минут, объяснила врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова.
Признаки состояния: сильный страх, повышение сердцебиения, ощущение удушья, дрожь в теле и конечностях, слабость и потоотделение, ощущение жара или холода. Очень часто люди описывают такое состояние, как одно из самых страшных переживаний в жизни.
Причин у таких атак может быть множество: стресс, нарушение сна, генетика, психологические и средовые факторы. Если возникли симптомы панических атак, важно обратиться к врачу для диагностики и разработки плана лечения.
Чего нельзя делать при панической атаке.
В этом состоянии очень важно избегать действий, которые могут усилить или продлить атаку. Медик советует избегать изоляции, не потреблять кофеин и другие стимуляторы, не заниматься самолечением и не принимать медикаменты. Также не стоит делать глубокие вдохи — дыхательные упражнения могут быть полезными для некоторых людей, они не всегда эффективны при панических атаках. Также не стоит подавлять атаку, так как можно только усилить ее проявление. Лучше принять ее как временное состояние и сфокусироваться на его прохождении.
Что делать при панической атаке.
Прежде всего, нужно принять ситуацию и успокоиться. Панические атаки обычно не угрожают жизни человека, а симптомы с течением времени уменьшаются. Нужно дышать равномерно и медленно, чтобы снизить гипервентиляцию. Желательно сфокусироваться на каком-то предмете — это отвлечет от тревожных мыслей. Кроме того, важна поддержка близких людей.
Если панические атаки появляются регулярно, медик рекомендует обязательно обратиться к специалисту.