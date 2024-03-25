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В Новосибирске запретили проезд по Октябрьскому мосту для большегрузов

Проезд для грузовиков по Октябрьскому мосту с сегодняшнего дня запрещен. Это связано с ремонтом переправы. Большегрузным автомобилям запрещено пересекать мост в любое время суток.

Источник: Прецедент

На Октябрьском мосту круглосуточно идет ремонт. Три бригады работают на трех разных участках, одновременно ремонтируя несущие конструкции, дорожное полотно, ограждения и другие элементы. Непрерывная работа неизбежно вызывает пробки, поскольку дорожное полотно с обеих сторон сужено. Автомобилисты жалуются на пробки, особенно в пиковое время.

— Такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в связи с ремонтом Октябрьского моста. Мера призвана увеличить пропускную способность на объекте, — сообщает пресс-центр мэрии.

Водителям большегрузов рекомендуют использовать для объезда Бугринский и Димитровский мосты.

Екатерина СОСНИНА.