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Крупин объяснил, почему Янтарному выгодно быть сельской территорией

Благодаря этому статусу городской округ может претендовать на включение в специальную программу.

Янтарный городской округ благодаря статусу сельской территории может претендовать на включение в специальную программу, предусматривающую ремонт и реконструкцию различных объектов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу глава местной администрации Артур Крупин.

Он пояснил, что Янтарный вошел в программу комплексного развития сельских территории, поскольку в городской округ, помимо самого Янтарного, входят Синявино и Покровское, которые являются сельскими территориями.

«Этот статус дает участие в программе. Мы приступили к капремонту Дома культуры, также [в рамках программы] будут реконструироваться очистные сооружения».

сообщил Артур Крупин

Напомним, Дом культуры располагается в историческом здании кинотеатра постройки начала ХХ века. В признанным объектом культурного наследия местного значения здании планируется полностью заменить сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, установить пожарную защиту, видеонаблюдение, отопление и вентиляцию.