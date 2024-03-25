Крупин объяснил, почему Янтарному выгодно быть сельской территорией

Янтарный городской округ благодаря статусу сельской территории может претендовать на включение в специальную программу, предусматривающую ремонт и реконструкцию различных объектов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу глава местной администрации Артур Крупин.