Новосибирцу грозит до трех лет лишения свободы за пьяную езду

Суд рассмотрит дело 34-летнего новосибирца, задержанного за пьяную езду. Ранее мужчина был трижды судим за аналогичные преступления.
В июле 2023 года сотрудники ДПС остановили новосибирца за рулем автомобиля «Хонда Аккорд». Тогда в очередной раз подтвердился факт алкогольного опьянения.
Из-за попыток мужчины продать транспорт, на котором были совершены преступления, суд наложил на автомобиль арест. Не сумев избавиться от машины, новосибирец решил скрыться. Его объявили в розыск. Задержать беглеца удалось в Красноярске. После этого нарушителя заключили под стражу.
Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до шести лет. Кроме того, новосибирцу придется расстаться со своим автомобилем.