Новосибирцу грозит до трех лет лишения свободы за пьяную езду

Из-за попыток мужчины продать транспорт, на котором были совершены преступления, суд наложил на автомобиль арест. Не сумев избавиться от машины, новосибирец решил скрыться. Его объявили в розыск. Задержать беглеца удалось в Красноярске. После этого нарушителя заключили под стражу.