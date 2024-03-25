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Новосибирцу грозит до трех лет лишения свободы за пьяную езду

Новосибирский суд рассмотрит дело пьяного водителя-рецидивиста.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрит дело 34-летнего новосибирца, задержанного за пьяную езду. Ранее мужчина был трижды судим за аналогичные преступления.

В июле 2023 года сотрудники ДПС остановили новосибирца за рулем автомобиля «Хонда Аккорд». Тогда в очередной раз подтвердился факт алкогольного опьянения.

Из-за попыток мужчины продать транспорт, на котором были совершены преступления, суд наложил на автомобиль арест. Не сумев избавиться от машины, новосибирец решил скрыться. Его объявили в розыск. Задержать беглеца удалось в Красноярске. После этого нарушителя заключили под стражу.

Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до шести лет. Кроме того, новосибирцу придется расстаться со своим автомобилем.