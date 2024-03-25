Турнир на призы Тарасовой. Как аукнулся на нём теракт в «Крокусе»?

В Перми завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию «На призы Заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой». В связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» заключительный день турнира, по решению Пермской федерации фигурного катания, прошёл без зрителей на трибунах.
«Ценю пермскую школу».
Турнир на призы Татьяны Тарасовой стал для Перми уже традиционным. Впервые он проходил в СК им. Сухарева пять лет назад. Тогда, в марте 2019-го, легенда фигурного катания сама приезжала на его открытие, вручала призы, делилась впечатлениями от выступлений юных фигуристов. По её словам, место для проведения этих состязаний она выбрала не случайно.
«Очень ценю и уважаю пермскую школу, её тренеров — фанатов своего дела, её воспитанников. Здесь начинали будущие олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Траньков. Здесь выросли до призёров чемпионата Еропы Вера Базарова — Юрий Ларионов. Да и с юниорских чемпионатов мира Пермь никогда не уезжает без медалей. Здесь очень известная школа именно парного катания, — рассказывала Татьяна Тарасова в интервью “АиФ-Прикамье”.
Сегодня пермские спортивные пары по-прежнему на виду. Во многом благодаря тому, что традиции школы, основанной почти сорок лет назад Валентиной и Валерием Тюковыми, живут и продолжаются. Ученик Тюковых Павел Слюсаренко стал таким же фанатом «фигурки», замечательным тренером и мудрым наставником.
На нынешнем турнире весь подиум в соревновании пар, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, заняли воспитанники Слюсаренко и его тренерской группы из СШОР «Старт». Золото взяли Кира Доможирова — Илья Вегера, набравшие за короткую и произвольную программы 183,28 балла. Серебро у Влады Селивановой — Виктора Потапова (171,65). Бронзу, уступив им меньше двух десятых балла, получили Таисия Щербинина — Артём Петров, которые лидировали после короткого проката (171,47).
За призы в этой дисциплине боролись девять дуэтов. В том числе один из Академии ФК «Ангелы Плющенко» и три из тренерского штаба Этери Тутберидзе (МАФКК школа «Хрустальный»). Но все они уступили пермякам.
Из юниров — в мастера.
В этом году Турнир на призы Тарасовой собрал рекордное количество участников: 160 фигуристов от I спортивного разряда до мастеров спорта из 23 регионов: Пермского края, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Нижегородской и Липецкой областей, Республики Коми и др. Для сравнения: пять лет назад участников было чуть более ста, и представляли они 12 регионов.
Кстати, на первом турнире пьедестал в парном катании тоже был полностью пермским. На второй ступеньке стояли тогда Юлия Артемьева с Михаилом Назарычевым. Через год они стали бронзовыми призёрами чемпионата мира среди юниоров, выиграли Спартакиаду учащихся России.
Ну, а сейчас Юля с её новым партнёром Алексеем Брюхановым входят в пятёрку сильнейших пар страны. Более того, вместе с Екатериной Чикмарёвой — Матвеем Янченковым и Елизаветой Осокиной — Артёмом Грицаенко, тоже учениками Павла Слюсаренко, они бьются за вхождение в топ-3 российского парного катания. Недавно на Спартакиаде в Магнитогорске Артемьева — Брюханов заняли третье место вслед за признанными лидерами Анастасией Мишиной — Александром Галлямовым и Александрой Бойковой — Дмитрием Козловским.
Что касается юных пермских пар, то и они по ходу сезона постоянно соперничали друг с другом, меняясь от турнира к турниру местами в табели о рангах. К примеру, 13-летняя Кира Доможирова и 16-летний Илья Вегера, а также Тася Щербинина (ей 14) и Артём Петров (19) порадовали наставников и зрителей на этапах российской серии юниорского Гран-при. А 14-летняя Влада Селиванова и 17-летний Виктор Потапов стали настоящей сенсацией Первенства России. Они взяли в Саранске серебро, уступив только сильнейшей юниорской паре этого сезона, москвичам Анастасии Чернышовой — Владу Вильчику.
Так что и с переходом трёх лучших пар Слюсаренко в разряд мастеров пермская школа фигурного катания не утратила своих позиций на соревнованиях юниоров.
Главное — любовь и поддержка.
Во время Турнира на призы Татьяны Тарасовой вход в СК им. Сухарева был свободный. Любой желающий мог бесплатно наблюдать за выступлениями фигуристов с трибун. Однако страшная трагедия, произошедшая 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», внесла коррективы.
«Дорогие болельщики! Третий день соревнований пройдёт без зрителей на трибунах. Но у каждого из нас всё равно есть шанс стать частью этих грандиозных событий. Давайте поддержим спортсменов, следя за соревнованиями онлайн на сайте Федерации, и вместе будем радоваться их успехам. Ведь главное — это любовь и поддержка, которую мы можем оказать им, не выходя из дома», — такое сообщение появилось на сайте Пермской федерации фигурного катания 23 марта.
Как раз в этот день спортивные пары демонстрировали свои произвольные программы. И болельщики не скупились на комментарии.
«Давайте, ребятки! Вы лучшие», «Чисто не получилось сегодня, но всё равно молодцы», «Тася и Артём, удачи вам!», «Илья, Кирочка, вы очень классные. Мы болеем за вас», «Арина, с победой!», «Жалко Владимира Ощепкова», «С золотом, Марк!», «Такую программу надо катать в полтора раза быстрее, но это не Лиза Осокина», — писали фанаты в Сети.
И конечно: «Молодцы, пермяки. Спасибо вашим замечательным тренерам!», «Пермь, вперёёёёд!».
Всё правильно: поддерживать — так поддерживать.
Кстати.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Тарасова написала: «Наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшном теракте. Берегите друг друга!» И прикрепила фото горящей свечи.
Также, по информации ТАСС, она назвала произошедшее в «Крокусе» общей бедой и заявила, что россияне проявили человечность в связи с этой трагедией.
«Главное, чтобы мы правильно понимали произошедшее, чтобы сохраняли человечность, помогали тем, кто пострадал. И я уверена, что каждый россиянин сегодня это делает. Люди сдают кровь — огромные очереди стоят. Жертвуют, помогают чем могут. Уверена, что ещё будут помогать, потому что наша беда, общая беда. И не надо ждать, кто-то нас пожалеет, никакие соболезнования нам сейчас не помогут», — сказала Тарасова.
Справка.
Победителями Всероссийских соревнований на призы Татьяны Тарасовой среди спортивных пар (КМС) стали Кира Доможирова — Илья Вегера (Пермский край, СШОР «Старт»).
В мужском одиночном катании победил Марк Лукин (Москва, МАФКК школа «Легенда»); в женском одиночном — Арина Мохова (Костромская обл., СШОР им. Голубева).
Среди девушек-юниорок (КМС) победу одержала Елизавета Андреева (Москва, МАФКК школа «Хрустальный»); среди юношей-юниоров (КМС) — Иван Мальков (Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ).
У девушек, выступающих по I спортивному разряду, победила Арина Парсегова (Москва, МАФКК школа «Хрустальный»); у юношей (I спортивный разряд) — Григорий Хорохордин (Ярославская обл., СШОР № 4).
В танцах на льду (КМС) первенствовали Анна Соболева — Матвей Чураков (Пермский край, СШОР «Старт»).