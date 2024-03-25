Турнир на призы Тарасовой. Как аукнулся на нём теракт в «Крокусе»?

«Дорогие болельщики! Третий день соревнований пройдёт без зрителей на трибунах. Но у каждого из нас всё равно есть шанс стать частью этих грандиозных событий. Давайте поддержим спортсменов, следя за соревнованиями онлайн на сайте Федерации, и вместе будем радоваться их успехам. Ведь главное — это любовь и поддержка, которую мы можем оказать им, не выходя из дома», — такое сообщение появилось на сайте Пермской федерации фигурного катания 23 марта.