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Воронежцы смогут наблюдать полярное сияние

Необычное явление может вызвать мощная магнитная буря.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером на Земле началась мощнейшая геомагнитная буря, вызванная выбросом массы на Солнце. По словам ученых, нынешняя буря очень мощная, с Kp-индексом 8, что соответствует классу G4 из пяти возможных.

Последствия магнитной бури могут ощущать на себе некоторые люди. Врачи советуют в эти дни не заниматься тяжелым трудом, не волноваться и следить за своим здоровьем. Буря может повлиять на работу электроники, систем связи и навигации.

Ближайшим вечером и ночью при ясной погоде воронежцы могут стать свидетелями северного сияния.