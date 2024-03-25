Воронежцы смогут наблюдать полярное сияние

Накануне вечером на Земле началась мощнейшая геомагнитная буря, вызванная выбросом массы на Солнце. По словам ученых, нынешняя буря очень мощная, с Kp-индексом 8, что соответствует классу G4 из пяти возможных.
Последствия магнитной бури могут ощущать на себе некоторые люди. Врачи советуют в эти дни не заниматься тяжелым трудом, не волноваться и следить за своим здоровьем. Буря может повлиять на работу электроники, систем связи и навигации.
Ближайшим вечером и ночью при ясной погоде воронежцы могут стать свидетелями северного сияния.