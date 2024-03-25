Погода в Петербурге меняется. Главный синоптик рассказал, что начнётся в середине недели

Однако эта волна похолодания непродолжительная. Несмотря на то, что циклоны продолжат оказывать влияние, в регион начнёт поступать тёплый воздух, а солнце, которое будет выглядывать из-за облаков, «позволит нам ощутить самые теплые дни в этом году». Дневная температура начнет повышаться уже завтра, а с середины недели в Петербурге и на юге Ленинградской области можно рассчитывать на плюс 10 и даже выше. С середины недели и по ночам уже не должно быть минусов.