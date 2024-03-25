Омские правоохранители рассказали о новой схеме мошенничества

«Строго следуя инструкции собеседника, в том числе о полной секретности проводимой операции, потерпевшая сложила всю имевшуюся наличность в картонную коробку и отнесла ее в ближайшее почтовое отделение, оформив отправление в Нижегородскую область. Все это время она пребывала в уверенности, что деньги попадут на “безопасный” счет, а позже вернутся ей», — рассказали правоохранители.