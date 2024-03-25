Омские правоохранители рассказали о новой схеме мошенничества

Силовики заявили, что сначала мошенники использовали стандартную схему. Пенсионерке позвонил «сотрудник Центробанка» и сообщил о подозрительной активности на ее счете, а затем переключил на «следователя», который подтвердил попытки мошенников завладеть деньгами клиентки банка. Затем указания бабушке давал якобы сотрудник ФСБ.
Новшество оказалось в том, что деньги надо было, как сообщается, отправить по почте.
«Строго следуя инструкции собеседника, в том числе о полной секретности проводимой операции, потерпевшая сложила всю имевшуюся наличность в картонную коробку и отнесла ее в ближайшее почтовое отделение, оформив отправление в Нижегородскую область. Все это время она пребывала в уверенности, что деньги попадут на “безопасный” счет, а позже вернутся ей», — рассказали правоохранители.
Вечером пенсионерка, как сообщается, рассказала обо всем дочери. Та сразу обратилась в полицию, и отправление удалось приостановить. Посылку полицейские вернули владелице, рассказали правоохранители.
По факту произошедшего ведется следствие.